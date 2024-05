"Vannacci non sarà candidato a Firenze": la Lega conferma

"Alla fine, abbiamo congiuntamente deciso che, stante il notevole impegno per le elezioni europee, il generale Roberto Vannacci non sarà candidato a Firenze, ma anche perché capolista nell’Italia centrale, sarà comunque fattivamente presente nel capoluogo regionale - afferma Federico Bussolin, segretario provinciale della Lega e candidato alle comunali -. L’alto ufficiale si sta dedicando anima e corpo alla campagna per le Europe, girando in lungo ed in largo il Paese, ma sicuramente avrà un occhio di riguardo per Firenze, località che ama particolarmente e che vede nelle sue proposte molti spunti utili a risolvere l’annoso problema della sicurezza in città, causato dal malgoverno locale delle sinistre. La nostra lista, che presenteremo nei prossimi giorni, è assolutamente competitiva, ricca di figure di assoluto valore per esperienze e professionalità in vari campi e sono certo che riusciremo a centrare un risultato lusinghiero, contribuendo in modo determinante alla vittoria di Schmidt", conclude il rappresentante della Lega.

Negli scorsi giorni il candidato sindaco per il centrodestra Eike Schmidt si era espresso negativamente verso l'ipotesi di Vannacci candidato, dicendo che non avrebbe portato voti a lui, specificando anche che "per certi versi siamo agli antipodi".