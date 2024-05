La fortuna fa tappa in Toscana. Nell’ultima estrazione del Lotto, come riporta Agipronews, a Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa, messo a segno un colpo da 27mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 480 milioni di euro in tutto il 2024.

Fonte: Agipronews