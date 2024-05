Violenza domestica, le candidate per Di Mauro (cdx): "Tolleranza zero"

Dalla lista SiAMO Capraia e Limite, che sostiene la candidatura a sindaco di Emanuel Di Mauro, tolleranza zero nei confronti della violenza domestica.

Implementare politiche e servizi specifici per contrastare la violenza domestica e proteggere le vittime, fornendo sostegno legale, psicologico ed economico. Questa è la proposta avanzata dalla lista SiAMO Capraia e Limite per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, per assicurare la necessaria solidarietà e protezione per chi si trova in una posizione di vulnerabilità.

"Il fatto che sul territorio comunale fortunatamente non siano in questo momento frequenti situazioni conclamate di violenza domestica, psicologica o fisica, non significa che non sia necessario prevedere un protocollo per affrontare le eventuali situazioni problematiche che in futuro potrebbero presentarsi - afferma Elisa Angeri - in quanto questo tipo di episodi dilaga su tutto il territorio nazionale e non ci riteniamo al riparo da questa possibilità".

I candidati sono convinti che oggi si possano attivare i giusti meccanismi per poter combattere la violenza domestica garantendo una rapida e efficace risposta per le vittime: "le autorità competenti che vengono adite, anche grazie allo strumento del Codice Rosso, devono attivare le misure cautelari e di prevenzione più idonee, come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e consentire al giudice di garantirne il rispetto anche tramite procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l’ormai più che collaudato braccialetto elettronico" continua Camilla Simoncini.

"Faremo il possibile per facilitare il lavoro della polizia giudiziaria nel controllare che questa misura venga effettivamente rispettata - chiarisce Giulia Cicci - ed eventualmente per poter intervenire in maniera tempestiva ed efficace, al fine di alleviare la situazione di vulnerabilità che sempre affligge le vittime che si trovano ad affrontare questo tipo di vicende".

"In particolare - conclude Sara Cavini - proponiamo di riservare alle vittime di violenza domestica abitazioni che siano protette e situate in contesti non isolati. Abbiamo previsto, inoltre, percorsi di lavoro tutelato da predisporre in sinergia con ARTI e una protezione e un supporto ad hoc per i minori coinvolti, in collaborazione anche con l’associazionismo della città."

Il centrodestra e il suo candidato sindaco Di Mauro sono solidali con chi si trova in difficoltà e sono al loro fianco, non dimenticando che un'educazione efficace sin dalle scuole primarie è necessaria per arginare questa piaga sociale.

Fonte: SiAMO Capraia e Limite