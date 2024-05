Ecodays 2024 a Pontedera

E’ entrata nel vivo a Pontedera la seconda parte del vastissimo programma degli Ecodays 2024, la manifestazione sulla sostenibilità organizzata da Ecofor Service spa, azienda della Holding Forti specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Dal 2 al 12 maggio sono più di 100 gli eventi in programma, 11 giorni ad alta intensità sulla tutela dell’ambiente, l’economia circolare e il risparmio energetico, che attraggono e coinvolgono un numero sempre crescente di cittadini.

Questi gli eventi che si sono svolti oggi

SEDE ECOFOR SERVICE DI GELLO

ECCELLENZE LOCALI – il talk è stato dedicato ad un’altra azienda di eccellenza del territorio, il Centrocarni di Adriano. Il titolare, Adriano Miniero, ha preparato sul posto crostini di soppressata e di fegatelli, per la gioia del pubblico presente. “La materia prima è un elemento imprescindibile, altrimenti il prodotto non può essere di qualità – ha spiegato Miniero – Maiali, vitelli, polli, conigli tacchini devono arrivare non solo da aziende del territorio ma devono anche essere cresciuti in un determinato modo. L’azienda può essere anche a chilometro zero ma magari alleva ugualmente gli animali in modo intensivo. Noi parliamo di aziende a chilometro zero che fanno allevamenti estensivi, rispettando la salute, il benessere animale e soprattutto i tempi naturali di accrescimento. Il pollo non si fa in 40 giorni, ci vogliono quattro o cinque mesi; il maiale non si fa in 6 mesi, ci vuole un anno e mezzo. In questo modo è diversa la selezione della carne, la lavorazione, il prodotto finale. Un prodotto di eccellenza è il risultato di un lavoro infinito”.

Ore 15 CONVEGNO di Anbi Toscana “I consorzi di bonifica per l’ambiente: buone pratiche per liberare i fiumi dai rifiuti. Sono intervenuti: Nicola Conti del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord; Martina Bencistà del Consorzio di bonifica 6 Toscana sud; Stefano Pagliara del Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno. Modera la giornalista Lisa Ciardi.

“Tutto parte dai cittadini perché l’abbandono è una conseguenza dell’attività umana, volontario e involontario – ha spiegato Nicola Conti, responsabile dell’Ufficio Ambiente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord – Quello volontario va in qualche modo intercettato. Per recuperare i rifiuti abbandonati lungo gli argini dei fiumi ed impedire che arrivino al mare, noi li raccogliamo manualmente con i nostri operai o con i volontari delle associazioni e attraverso le griglie installate sugli impianti idrovori o altri elementi. Se i rifiuti arrivano al mare i problemi sono due: il primo è la creazione di microplastiche quando eseguiamo i lavori di manutenzione dei corsi d’acqua con operazioni di trinciamento; il secondo è il lavarone che poi, quando si deposita sulle spiagge, non può essere smaltito dalle attività della zona costiera in modo economico perché è composto sia da materiale naturale come il legno che da plastiche”.

Tutto il giorno – VISITE GUIDATE agli impianti (dalle 9.30 alle 12.30 riservate agli studenti del progetto EcoZoomer, con premiazione delle classi; dalle 15 alle 17 aperte a tutti i cittadini)

FRAZIONE I FABBRI

Nei giardini pubblici di piazza Balducci nuova tappa dello spettacolo itinerante ECO4-QUATTRO PERSONAGGI IN CERCA DI RICICLO, preceduto da una merenda per i bambini e seguito dall’EcoAperitivo con musica dal vivo. Sempre più applauditi gli Ecoattori Raffaella Afeltra, Rosario Campisi, Alessio Targioni e Virginia Bellini.

PONTEDERA

Premio ECOFOR LIBRI – La rassegna aperta agli scrittori italiani che si sono dedicati ai temi dell’ecologia e della cultura ambientale oggi ha premiato la vincitrice della sezione “Temi Ambientali e autori locali”, Francesca Volpe, autrice del volume “La Toscana in Renault 4, viaggio sui sentieri dell’ecofilia e della libertà”, Infinito editore.

“Francesca Volpe ha raccontato con stile fresco e diretto il percorso che ha compiuto a bordo della sua R4 nel paesaggio geografico e umano della Toscana – si legge nella motivazione – L’appassionato viaggio autunnale dell’autrice l’ha condotta fra persone ed esperienze locali che mostrano come le scelte individuali possono contribuire a modificare, anche in modo radicale, l’attuale modello di sviluppo, il cui impatto ambientale è diventato insostenibile. In fondo si tratta del primo insegnamento della permacultura, della cui filosofia sono intrise le pagine di Francesca Volpe: ognuno deve prendersi la propria responsabilità nei confronti di ciò che ci circonda e delle scelte che fa”.

Al Cineclub Agorà, saletta Valtriani, in serata, la premiazione dei vincitori del premio ECOFOR CINEFESTIVAL

Hanno partecipato al bando 400 opere, inviate da tutta la Toscana e da altre regioni, e 22 sono state selezionate per il concorso, suddivise in due categorie: Corti Verdi (cortometraggi, documentari, serie Tv e web) e Green ADV (spot e video commerciali).

La giuria è formata da Giovanni Bogani (La Nazione), Marco Migli (direttore Quinews-Toscanamedia), Paolo Marconcini (ex sindaco ed ex presidente Geofor), Nicola Zappa (regista), Stefano Pratesi (regista e sceneggiatore), Leonardo Baldini (fotografo e Dop), Raffaella Afeltra (coordinatrice di EcoforCineFestival). C’è anche una giuria giovani che ha assegnato un premio a parte ed è formata da alcuni studenti della 5A Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’ITCG Enrico Fermi di Pontedera: Francesco Carannante, Luca Parrella, Alberto Arrighini, Andrea Bertelli, Luciano Gialdini.

MOSTRE E INSTALLAZIONI “ALLA SCOPERTA DI ECOFOR SERVICE”

- al Palp di Palazzo Pretorio la mostra WORLD WATER DAY (dalle 10 alle 19);

- nella sede dell’Istituto Modartech la mostra SUSTAINABLE FASHION (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, fino al 10 Maggio)

- in piazza Cavour la GALLERIA IMMERSIVA (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30);

- nel Piazzone il VIRTUAL TOUR (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30).

PROGRAMMA VENERDI’ 10 MAGGIO

PONTEDERA

Alle 11, al Teatro Era, l’attesissimo ECOINCONTRO con il fisico e divulgatore scientifico Vincenzo Schettini, che fonde arte e scienza per trasformare la fisica da argomento di una lezione didattica in un’irresistibile occasione di intrattenimento e accrescimento. “La fisica che ci piace” è il titolo del primo libro di Schettini, divenuto anche una lezione-show che ha fatto tappa nei più importanti teatri italiani.

Alle 16.30, nella Biblioteca Gronchi, ultimo appuntamento con i fantastici laboratori delle ECO-FIABE di Brenda Potenza e Fabio Rubino. Nel primo dei tre pomeriggi inseriti nel programma degli Ecodays, Brenda e Fabio, seguendo la tecnica del kamishibai, hanno raccontato una storia per immagini su un piccolo teatro in cartone, interagendo con i bambini per integrarla. E’ nata così una nuova trama che i piccoli sono stati invitati a rappresentare con disegni e altri lavori scegliendo come temi prima il mare, protagonista una balena che protegge i piccoli pesci, e poi la Terra, descritta da una lucertola. Nell’incontro in programma per domani, l’argomento centrale sarà l’aria e la protagonista una farfalla. Cartelloni e altre decorazioni eseguiti dai bambini durante i laboratori delle Ecofiabe rimarranno ad abbellire la biblioteca Gronchi.

Ore 18.30, nella sede Utel in via della Stazione vecchia 12, premiazione finale di ECOFOR LIBRI – Riceveranno un premio del valore di 500 euro i vincitori delle due sezioni di narrativa: Sandro Campani (narrativa per adulti) con il volume “Alzarsi presto. Il libro dei funghi (e di mio fratello)”, editore Einaudi; Francesco Niccolini (narrativa per ragazzi), autore insieme a Marco Paolini del volume “La storia del Vajont”, Mondadori. Saranno presenti anche i ragazzi della giuria dei lettori.

ECOFOR SERVICE DI GELLO

VISITE GUIDATE agli impianti Ecofor (dalle 8.30 alle 12 riservate agli studenti del progetto EcoZoomer e dalle 15 alle 17 aperte a tutti i cittadini)

ore 12 - ECCELLENZE LOCALI – Sul palco del talk dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali l’olio di Renzo Signorini.

ore 15 CONVEGNO “La sostenibilità ambientale del calcio”, organizzato dall’U.S. Città di Pontedera. Dopo i saluti del presidente della società Simone Millozzi, interverranno Matteo Marani, presidente LegaPro, Luca Marrucci dell’Istituto di management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Andrea Bargagna, direttore generale U.S. Città di Pontedera, Antony Pizza, responsabile commerciale Italia-estero ItalProject. Modera: Gianluca Di Marzio, scrittore e giornalista di Sky sport.

FRAZIONE LA ROTTA

Nei giardini pubblici di via Carrara nona tappa dello spettacolo itinerante ECO4-QUATTRO PERSONAGGI IN CERCA DI RICICLO, scritto in esclusiva per gli Ecodays 2024 e interpretato dagli Eco-attori Raffaella Afeltra, Rosario Campisi, Alessio Targioni e Virginia Bellini. Il programma prevede alle 16.30 merenda per i bambini, alle 17 lo spettacolo Eco4, alle 17.30 musica dal vivo e alle 18.30 EcoAperitivo.

