Da Livorno a Parigi, Ambra Sabatini portabandiera Italia a Paralimpiadi 2024

Un'altra bellissima e meritata notizia per Ambra Sabatini! La campionessa dei 100 metri piani T63 a Tokyo 2020 sarà, insieme a Luca Mazzone (tre volte oro paralimpico del ciclismo tra Rio 2016 e Tokyo), portabandiera dell'Italia alla cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi 2024, il 28 agosto a Parigi. Una scelta presa dalla giunta del Comitato italiano paralimpico su proposta del suo presidente, Luca Pancalli.

Sabatini, nata a Livorno il 19 gennaio 2002, ma cresciuta a Porto Ferraio, in provincia di Grosseto, firmerà dunque uno dei capitoli più belli del suo percorso. Un esempio di forza, coraggio e determinazione, tutti aspetti sottolineati anche dal presidente del Cip, Luca Pancalli.

"Ambra e Luca sono due protagonisti dello sport paralimpico italiano e mondiale che rappresentano al meglio una squadra con importanti ambizioni e grandissimo talento. Ambra, giovanissima, nonostante si sia affacciata da pochi anni sul palcoscenico internazionale - prosegue Pancanlli - è già una delle più grandi campionesse di atletica paralimpica della storia e rappresenta non solo il presente ma anche il futuro del movimento paralimpico, oltre che un esempio di riscatto per tanti giovani"

Le parole di Ambra Sabatini sul traguardo raggiunto

"Ci tengo a ringraziare il presidente Pancalli e la giunta del comitato paralimpico per aver creduto in me. Ce la metterò tutta per assolvere al meglio a questo importantissimo compito e per portare in alto il tricolore ancora una volta. Un grosso in bocca al lupo ai miei colleghi olimpici e al mio collega portabandiera. Ci vediamo a Parigi"