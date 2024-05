Emporio Solidale di Castelfranco, al via le attività e il Centro di Ascolto

Dopo il recupero e l’inaugurazione degli spazi, prendono avvio le attività dell’Emporio Solidale di Castelfranco di Sotto, in Corso Remo Bertoncini 44, nel centro storico del paese. L’emporio solidale sarà aperto il lunedì (9,00 -11,30) e il giovedì (15,00-17,00). Il Centro di Ascolto sarà attivo il mercoledì dalle 9,00 alle 11,30, sempre nello spazio di Corso Remo Bertoncini 44.

L'Emporio Solidale di Castelfranco (acronomo ESC), vuole essere un luogo dove persone e famiglie in condizione di fragilità e vulnerabilità socio-economica potranno trovare beni di prima necessità (generi alimentari, prodotti d’igiene personale e igiene della casa), oltre che ascolto e solidarietà.

L’iniziativa è frutto di un accordo siglato dalla Venerabile Confraternita Misericordia Castelfranco di Sotto, la Caritas Parrocchiale di Castelfranco di Sotto, il Comune di Castelfranco di Sotto e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. Il servizio di consegna di pacchi alimentare, che veniva svolto dalla Caritas, sarà sostituito dall’attività dell’Emporio.

L’idea fondamentale del progetto è quella di rendere l’esperienza dell’Emporio simile a quella del fare una spesa in un normale negozio: alle persone ammesse al servizio verrà assegnata una tessera con un punteggio mensile, i punti caricati sulla tessera potranno essere utilizzati nell’arco di un mese per fare gratuitamente la spesa all’emporio (ad ogni genere alimentare è conferito un punteggio). La finalità del progetto è quella di sostenere il diritto delle persone, che si trovano in condizioni di svantaggio economico, a vivere dignitosamente, garantendo loro per quanto possibile l’accesso ai beni primari, a partire dal diritto al cibo. Oltre alla spesa, l’emporio sarà un punto di ascolto, relazione e orientamento ai servizi che lavorerà in contatto con il servizio sociale territoriale: obiettivo del progetto è anche quello di rompere l’isolamento e lo stigma sociale che spesso accompagna chi si trova in una situazione di difficoltà, avviando percorsi di inclusione sociale e progressiva autonomia.

L’Emporio inoltre rappresenta uno strumento di contrasto allo spreco alimentare perché le merci destinate all’Emporio sono costituite in gran parte da eccedenze, prodotti prossimi alla scadenza o con piccoli difetti nelle confezioni, che sarebbero certamente destinati a divenire rifiuti.

Modalità di accesso all’Emporio

L’accesso al servizio è subordinato alla presentazione della domanda presso il Centro d’Ascolto su segnalazione del Sevizio Sociale. Il colloquio con il Centro d’Ascolto è volto alla presa in carico del bisogno e alla raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione della domanda. E’ poi una Commissione tecnica, alla quale partecipa anche il servizio sociale territoriale, a valutare la possibilità di ammettere all’Emporio le domande pervenute, assegnando la tessera con il credito di spesa mensile, il cui valore “in punti” dipende dal numero di componenti del nucleo familiare. Il progetto ha una durata di dodici mesi, durante i quali vengono effettuati colloqui di verifica. Trascorso questo periodo, viene fatta una rivalutazione da parte della Commissione tecnica.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto