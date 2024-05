L'Hospice San Martino si racconta”: i professionisti incontrano la popolazione

Si terrà sabato 11 maggio, dalle ore 15.30, presso la Biblioteca Leonardiana, (via Giorgio La Pira 1) a Vinci, l’evento "L'Hospice San Martino si racconta: le cure palliative e il territorio", patrocinato dal Comune di Vinci e dalla Società della Salute Empolese Valdelsa-Valdarno Inferiore, diretta dal dottor Franco Doni. L'iniziativa è promossa dalla unità di Cure Palliative, Firenze-Empoli in accordo con il Coordinamento aziendale diretto dal dottor Andrea Messeri.

L’incontro fornirà ai cittadini l’occasione di confrontarsi con i professionisti attraverso i vari interventi in programma nella giornata. I lavori saranno aperti alle 15.30 con il saluto alla città di Vinci, per poi proseguire con gli incontri tematici: alle ore 15.45 “Il movimento Hospice e la rete locale di cure palliative” – Cinzia Casini; ore 16.15 “L’equipe di cura racconta: testimonianze”.

“Le Cure Palliative sono ancora troppo spesso associate alla gestione del fine vita o addirittura confuse con il concetto di inutilità (intendendo la parola "palliativo" come placebo) - afferma la dottoressa Casini-; è importante invece diffondere informazioni corrette riguardo alle cure palliative per facilitarne la conoscenza e quindi l’accesso ai servizi in linea con le esigenze assistenziali dei pazienti con malattie croniche inguaribili .”

A seguito di un breve intervallo, alle ore 17.30, sarà svolta la presentazione del libro di Emmanuel Exitu, che narra in modo romanzato la biografia di Cicely Saunders , fondatrice del Movimento Hospice da cui sono nate le cure palliative nel mondo e lo sviluppo dell'uso della morfina per il trattamento del dolore oncologico.

La giornata si concluderà con un dibattito sulla pubblicazione dove, oltre all’autore stesso, prenderanno parte Francesca Bracco – formatrice SIMeN e Cinzia Casini – direttore cure palliative e Hospice Firenze-Empoli Ausl toscana centro.

In Ausl Toscana Centro sono cinque le strutture aziendali che si occupano di cure palliative. Oltre all’Hospice San Martino a Empoli sono presenti gli Hospice Oblate e San Felice a Ema nell’Area fiorentina, l’Hospice “Il Fiore di primavera” a Prato e l’Hospice “La Limonaia” a Lamporecchio.

Fonte: Ausl Toscana Centro