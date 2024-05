Publiacqua lancia un piano di investimenti da 60 milioni di euro

Sessanta milioni di euro per finanziare il Piano degli investimenti. È quello che ha sottoscritto Publiacqua con Intesa San Paolo (in qualità di agente) e UniCredit.

Come detto il finanziamento servirà a realizzare gli oltre 332 milioni di euro di investimenti nel periodo 2024-2026, dei quali 66 milioni coperti da contributi, che l’azienda ha in programma sul territorio dei 46 Comuni dove gestisce il servizio. Un piano rilevante (110 milioni all’anno) che ha, tra i suoi obiettivi prioritari la lotta alle perdite idriche, lo sviluppo delle tecnologie per la gestione delle infrastrutture a distanza, il potenziamento del sistema fognario e depurativo per migliorare l’ambiente dei nostri territori

Il finanziamento ha scadenza 31/12/2026, ed è stato erogato in un’unica soluzione, mentre Publiacqua lo rimborserà con rate semestrali a partire dal giugno 2025.

Un finanziamento estremamente importante nelle dimensioni ma addirittura eccezionale nelle modalità. Questa operazione di finanziamento rappresenta infatti un “market first” nel finanziamento bancario del servizio idrico integrato essendo stata strutturata tenendo conto del fatto che esso ha una durata superiore all’attuale scadenza della convenzione di Publiacqua per la gestione del servizio sul suo territorio di riferimento, scadenza fissata al 31/12/2024.

Hanno affiancato ed assistito Publiacqua ed il pool di banche coinvolte, nello specifico Intesa San Paolo ed Unicredit, in questa operazione di strutturazione e concessione del finanziamento lo studio legale Legance e lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

Fonte: Publiacqua