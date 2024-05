E sono 4: Real Isola campione Uisp a 5 anni dall'ultima volta

Il Real Isola trionfa ai rigori contro il Gavena e torna sul gradino più alto del podio cinque anni dopo l'ultimo titolo provinciale Uisp Empoli Valdelsa. Davanti a oltre un migliaio di spettatori, capitano Luca Scherillo e soci alzano l'ambito trofeo per la quarta volta nella loro storia e si confermano protagonisti assoluti nella storia più recente del campionato amatoriale: quattro successi in poco più di dieci anni. Il Gavena di mister Stefano Ceccatelli si conferma squadra solida e equilibrata ma deve arrendersi ai penalties dopo lo 0-0 maturato al termine degli 80 minuti regolamentari. Per i cerretesi svanisce l'occasione di aggiudicarsi la "stella", avendo conquistato il titolo per ben 9 volte.

Grande protagonista risulta il portiere del Real Isola Lorenzo Martini che respinge i rigori di capitan Roberto Taddei e di Alessio Scannadinari prima del penalty decisivo di Francesco Marini che fa esplodere la grande festa gialloblù. Guardini e compagni ricevono la coppa dall'assessore allo sport del comune di San Miniato Loredano Arzilli, prima di abbandonarsi agli sfrenati festeggiamenti di rito sul magico manto erboso del Carlo Castellani Computer Gross Arena.

Nel prepartita del match è andata in scena la rassegna giovanile "Calciogiocando" con i mini tornei dei piccoli calciatori in erba di Piaggione Villanova, Ponzano, Santa Maria, Avane, Montelupo, Ponte a Elsa, San Miniato e Sancascianese. Una grande festa di sport rivolta anche ai bambini nati nel 2017/18. Va agli archivi la finalissima del campionato Uisp Empoli Valdelsa che, come di consueto, ha trascinato al Castellani di Empoli un massiccio numero di appassionati di calcio amatoriale.

Fonte: Calcio Uisp Empoli Valdelsa