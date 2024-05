Sport, Vivo Montespertoli: "Palestra e palazzina del tennis per far crescere la comunità"

Una serie di investimenti in corso di realizzazione e nuovi progetti per lo sport a trecentosessanta gradi: è questa la strategia della lista Vivo Montespertoli e del Sindaco Alessio Mugnaini per lo sport a Montespertoli.

"Montespertoli ha strutture sportive all’avanguardia, ma le grandi capacità delle nostre associazioni sportive rendono necessari più investimenti che consentano loro di crescere ancora" dichiara Alessio Mugnaini.

"Accanto alle grandi infrastrutture sportive, poi, ci sono le esigenze legate alla manutenzione degli spazi esistenti, alle politiche d’inclusione per persone con disabilità e alle forme di sostegno alle famiglie che desiderano introdurre i propri figli e le proprie figlie alla pratica sportiva. I nostri sforzi devono tenere insieme tutte queste esigenze, consapevoli che le società sportive di Montespertoli rappresentano sia eccellenze sul piano agonistico sia luoghi di formazione e di integrazione di grandissimo valore".

Nel programma elettorale di Vivo Montespertoli, in particolare, c’è innanzitutto il progetto di riqualificazione degli impianti da tennis della zona sportiva di Molino del Ponte. Il progetto ha già copertura finanziaria nel bilancio di previsione vigente del Comune di Montespertoli e la gara per i lavori è prevista nel 2025: l’intervento prevede non soltanto il rifacimento della copertura dei campi da tennis coperti, ma anche la realizzazione di un campo da tennis all’aperto per il tennis in carrozzina e di due campi da padel.

Sono in ponte già su questa annualità, invece, tre ulteriori progetti legati al mondo dello sport: la realizzazione della copertura delle tribune del campo sussidiario dello stadio comunale (in corso), la realizzazione del primo tratto del percorso pedonale con aree fitness su via Montelupo che è parte del progetto “Montespertoli palestra all’aperto” (il cantiere partirà a fine giugno) e l’efficientamento energetico delle strutture dello stadio comunale (finanziate da un contributo statale e i cui lavori partiranno nell’autunno 2024).

Nel programma di Vivo Montespertoli, inoltre, ha spazio la progettazione di due nuove strutture per lo sport: da un lato la conversione della palazzina del tennis di Molino del Ponte in una palestra per gli sport di lotta (karate, judo e arti marziali), che è già stata progettata e che è stata candidata a bandi nazionali finalizzati a finanziare interventi sugli impianti sportivi; dall’altro la progettazione di una nuova palestra per gli sport di squadra che sia in grado di rispondere alle esigenze crescenti della polisportiva, da realizzarsi preferibilmente attraverso il reperimento di fondi esterni e con l’obiettivo di minimizzare il consumo di suolo, prediligendo dunque la ristrutturazione di edifici esistenti.

Dal punto di vista dei lavori, infine, nel corso del prossimo quinquennio la lista Vivo Montespertoli si propone di progettare la realizzazione di un campetto polifunzionale nella zona del parco urbano, interventi di manutenzione straordinaria delle due coperture delle palestre nei plessi scolastici del capoluogo e, infine, il rifacimento dell’impianto di illuminazione nei due campi sportivi di San Quirico in Collina e San Pancrazio.

Lo sport, tuttavia, non è soltanto infrastruttura, e per questo il programma di Vivo Montespertoli contiene anche la proposta di studiare forme di servizio navetta per agevolare il trasporto dei figli presso gli impianti sportivi comunali e nuove iniziative di sport inclusivo rivolte alle persone con disabilità.

Fonte: Vivo Montespertoli