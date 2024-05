Ubriache alla guida causano incidenti a Pistoia, una di queste aveva la patente falsa

Nei giorni scorsi le pattuglie della Polizia Municipale di Pistoia sono intervenute per i rilievi di due sinistri stradali in cui le conducenti avevano un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge.

Nel primo incidente, la donna alla guida, ha perso il controllo del veicolo urtando contro un muro in pietra che è stato distrutto e anche l’auto ha subito ingenti danni. Nel secondo, la conducente è uscita fuori strada con l’auto finendo all’interno di un canale di scolo delle acque adiacente ad un vivaio.

Entrambe sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per aver provocato gli incidenti in stato di ebbrezza alcolica con un tasso superiore a 1,5 g/l, ovvero la fascia più alta prevista per questo tipo di violazione. Fortunatamente nessuna delle due donne ha riportato lesioni.

Sempre nei giorni scorsi, durante un controllo straordinario, una pattuglia ha fermato una conducente di un veicolo che esibiva agli agenti della Polizia Municipale un documento contraffatto. Dai controlli è emerso che la donna non aveva mai conseguito la patente di guida ed esibendo la patente falsa pensava di trarre in inganno gli agenti. La donna è stata denunciata per il possesso del documento di guida contraffatto e nei suoi confronti è stata elevata una sanzione di 5.000 euro.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa