Un parco urbano a Santa Maria, Mantellassi presenta il piano verde

Sarà svelato il progetto del nuovo parco urbano, un polmone verde nella frazione, che collegherà Santa Maria al polo scolastico di via Sanzio.

Il Green day organizzato per sabato 11 maggio inizierà alle 10 da piazza del Convento a Santa Maria dove Alessio Mantellassi, candidato del centrosinistra a sindaco di Empoli, presenterà il progetto del parco urbano e ne proporrà anche l’intitolazione.

"Convertiremo a verde pubblico l’area compresa fra via Sanzio e via della Repubblica-spiega Mantellassi- circa due ettari e mezzo, che diventerà un luogo a disposizione della città. Creeremo quindi un parco fruibile dagli abitanti di quella zona e un passaggio pedonale fra zone fortemente interessate da traffico veicolare, dando un’alternativa di mobilità sostenibile, sicura e protetta".

Il programma di Mantellassi prevede inoltre un rafforzamento del patrimonio verde cittadino: "Le politiche per la tutela ambientale sono centrali, fra le priorità l’attuazione del “Patto del verde” , oltre al nuovo parco urbano di Santa Maria. Vogliamo piantumare altri 2 mila alberi in forma partecipata. Realizzeremo un portale online aperto a tutti i cittadini che vorranno donare un albero alla collettività e stipuleremo convenzioni con enti, imprese e associazioni per donare, in modo semplice, alberi alla comunità. L’amministrazione si prenderà l’impegno di acquistare e piantare gli alberi donati e di piantarne altrettanti con investimenti propri".

Dopo la presentazione del progetto del parco urbano Mantellassi insieme ai candidati e candidate della lista Alessio Mantellassi sindaco raggiungeranno in bicicletta il comitato elettorale, che si trova in via Leonardo da Vinci, nel centro di Empoli.

Fonte: Ufficio Stampa