Autolinee Toscane a fianco di Bimbinbici

Autolinee Toscane informa che, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Pisa e l’organizzazione dell’Associazione Fiab Pisa, aderente alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, domenica 12 maggio , in occasione della manifestazione “ Bimbinbici 202 4 ”, metterà a disposizione un autobus dalle ore 10:00 alle ore 13:00 che seguirà in coda, a partire da piazza XX Settembre , il corteo di piccoli ciclisti, per accogliere i bimbi stanchi o con bici rotte, e con a bordo un medico e un meccanico per rimediare ad eventuali piccoli incidenti.

L’edizione pisana (www.fiabpisa.it/bimbimbici.htm ) della manifestazione (organizzata da FIAB Pisa in collaborazione con Comune di Pisa, UISP Pisa e Autolinee Toscane) prevede un percorso in bicicletta per le vie della città, della durata di circa due ore, con partenza ed arrivo in Piazza XX Settembre, sul tema dell’uso della bici per recarsi a scuola, quale fattore di crescita dei bimbi e della collettività intera, e di miglioramento della qualità della vita.

Il programma della giornata prevede alle ore 9.30 il ritrovo in piazza XX Settembre, per le iscrizioni e le attività ludiche a cura di Fiab e Uisp. Alle ore 10.30 la partenza della biciclettata per le vie della città, seguita dalla merenda per i bambini. Per consentire a tutti i bambini di pedalare secondo le proprie possibilità i percorsi saranno due: il primo, per tutti, sarà un giro dei quattro lungarni centrali. Al secondo passaggio in piazza XX Settembre i piccoli con le ruotine si fermeranno, mentre il grosso del corteo proseguirà. Questo l’itinerario completo: lungarno Gambacorti, ponte Solferino, lungarno Pacinotti, piazza Garibaldi, lungarno Mediceo, lungarno Galilei, piazza XX Settembre (km 2,5, stop ai bimbi con le ruotine), lungarno Gambacorti, via Mazzini, via D’Azeglio, piazza Vittorio Emanuele (primo stop), via Crispi, lungarno Sonnino, ponte della Cittadella, piazza di Terzanaia, via Bonanno, via Risorgimento, via Roma, via Trento, via Santa Maria, lungarno Pacinotti, via Curtatone, piazza San Frediano, via San Frediano, piazza dei Cavalieri (secondo stop), via Consoli del Mare, via Carducci, largo del Parlascio, via del Brennero, largo San Zeno, pista delle Mura (terzo stop), via San Francesco, via Di Simone, via Santa Bibbiana, piazza Mazzini, lungarno Mediceo, ponte della Fortezza, lungarno Galilei, piazza XX Settembre (km 5 circa).

Autolinee Toscane costituisce un interlocutore privilegiato per l’Associazione organizzatrice, sia in quanto un maggior utilizzo del mezzo pubblico è fondamentale per le strategie di riduzione del traffico motorizzato privato, sia in quanto propulsore per la intermodalità bici-mezzo pubblico.

Fonte: Autolinee Toscane