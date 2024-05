Corso di intreccio di erbe palustri con gli Amici del Padule di Fucecchio

L’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità Odv organizza un corso di intreccio nell’ambito del progetto “L’arte delle erbe palustri” finanziato dalla Fondazione

Caript sul Bando Sviluppo e Cultura 2024.

Il progetto, realizzato anche con il contributo dei Comuni di Larciano e Altopascio, coinvolge altri partner del territorio: l’Associazione Intrecci Onlus, l’Associazione Live Better – Vivi Meglio APS e la Fattoria didattica La Stella di Lara.

L’obiettivo è quello di far ripartire una piccola attività di raccolta delle erbe palustri nelle aree protette del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla, promuovendo con vari eventi

la partecipazione di enti locali, associazioni e popolazione.

La raccolta e lavorazione delle erbe palustri hanno costituito per secoli una delle attività più tipiche di queste aree umide, che fino al secondo dopoguerra avveniva sulla scorta di

antichi saperi tradizionali tramandati nel tempo.

La lavorazione della “cannella”, del “sarello” e della “sala”, della “gaggia” e di altre erbe o arbusti caratteristici della palude si concretizzava nella realizzazione di molteplici manufatti

per l’uso quotidiano e familiare.

Per esempio il “sarello” e la “sala”, carici che crescono spontaneamente nei due ambienti naturali, venivano utilizzati per l’impagliatura di sedie e fiaschi, ma anche per cesti, borse e

“cappellotti” per le damigiane.

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le basi teoriche e le conoscenze pratiche per la lavorazione tradizionale delle erbe palustri, con particolare riferimento alle tecniche di intreccio della “sala” e del “sarello”.

Si articola in quattro incontri a cura delle operatrici di Intrecci Onlus che si terranno presso il Centro Visite della Riserva Naturale del Lago di Sibolla, ad Altopascio, il sabato mattina

con orario 9-12 nei giorni 1, 8, 15 e 22 giugno.

Il corso, gratuito, è rivolto ad un numero massimo di 20 partecipanti: informazioni tel. 370/3695621, prenotazione obbligatoria inviando una mail con nome e recapito telefonico

a amicidelpaduledifucecchio@gmail.com

Programma del corso

Sabato 1 giugno, ore 9-12

Introduzione all'uso delle piante spontanee. La storia della raccolta e della lavorazione delle erbe nel Padule di Fucecchio.

Sabato 8 giugno, ore 9-12

Lavorazione delle erbe: trecce e cordini con la “sala” per la realizzazione di un manufatto (borsa o contenitore).

Sabato 15 giugno, ore 9-12

Tecniche di assemblaggio e cucitura: completamento del manufatto.

Sabato 22 giugno, ore 9-12

Lavorazione del “sarello”: la tecnica dell'impagliatura della sedia. Rifinitura del manufatto.

Tutti gli incontri si tengono presso il Centro Visite del Lago di Sibolla in via dei Sandroni n.15 ad Altopascio (LU)

Fonte: Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità