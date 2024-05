In stato di agitazione, strattona i sanitari e reagisce contro i carabinieri

A Pisa, un uomo è stato arrestato dai Carabinieri per aver reagito contro il personale sanitario e i militari intervenuti in suo soccorso. L'uomo, in stato di agitazione presumibilmente causato da alcol e stupefacenti, ha strattonato gli operatori del 118 che cercavano di curarlo per una ferita alla testa. Successivamente, ha oltraggiato e opposto resistenza ai Carabinieri che erano intervenuti per assistere gli operatori sanitari. In seguito alla convalida dell'arresto, è stata applicata all'uomo la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Pisa.