Laurea in memoria di Jacopo Sciabolini, scomparso a 24 anni in un incidente stradale

È stata conferita ieri dall'Università di Siena la laurea alla memoria di Jacopo Sciabolini, studente di Infermieristica nel campus di Arezzo scomparso prematuramente il 13 novembre scorso in un incidente stradale, una tragedia che aveva colpito tutta la comunità universitaria. Jacopo avrebbe dovuto discutere la tesi, che aveva dedicato al tema della sicurezza trasfusionale, all'inizio di dicembre.

La pergamena è stata consegnata ai genitori dalla delegata del rettore alla Didattica Paola Piomboni e dal presidente del corso Luigi Gennari durante la sessione di laurea al Centro didattico del Policlinico Le Scotte di Siena, una cerimonia alla quale hanno partecipato anche il fratello e gli amici di Jacopo.

"Con questa laurea abbiamo voluto dare concretezza a quello per cui Jacopo, uno studente esemplare, si stava impegnando tanto intensamente negli ultimi mesi di vita: diventare dottore in Infermieristica", ha detto il responsabile della didattica professionale, Massimo Spighi, fortemente commosso come tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia. "Ricordando Jacopo e riconoscendogli oggi il titolo di laurea l'Università ha voluto elogiare la sua passione per lo studio e per la professione che aveva scelto".

La delibera del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze per l'attribuzione della laurea ad honorem a Jacopo era stata approvata dal Senato accademico nel mese scorso.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa