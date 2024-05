Limite a lutto: è morto Mauro Caiella, governatore della Misericordia

Limite sull'Arno piange la scomparsa di Mauro Caiella, governatore della Misericordia locale. Aveva 54 anni, è venuto a mancare per una malattia. Nato in Umbria, cresciuto a Montelupo Fiorentino, viveva a Limite da moltissimi anni ed era conosciuto da tutti. Lascia la famiglia, i due figli, una comunità che lo ricorda sui social e non solo.

Alessandro Giunti, sindaco di Capraia e Limite, ha scritto: "Esprimo sincere condoglianze e vicinanza profonda alla famiglia di Mauro Caiella, governatore della Misericordia di Limite. Altrettante condoglianze, da parte mia, dell'Amministrazione e di tutta la comunità di Capraia e Limite, alla grande famiglia della Misericordia, che oggi perde, come tutti noi, una bravissima persona, sempre presente, disponibile verso gli altri, nello spirito del volontariato. Caro Mauro, non ci sono parole per esprimere quanto dolore proviamo e quanto ci mancherai".