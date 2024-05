Ruba in un supermercato a Pisa, arrestato

I carabinieri di Pisa hanno tratto in arresto una persona per furto. Nello specifico, a Pisa, i militari sono intervenuti nei pressi di un supermercato, da cui era partita la segnalazione di un furto di beni non di prima necessità, da parte di un soggetto. I Carabinieri, giunti sul posto, dopo una breve ricerca hanno rintracciato un soggetto che, all’esito dei controlli, veniva sorpreso in possesso di tutta la refurtiva. Costui veniva pertanto dichiarato in arresto.

A conclusione del rito direttissimo, tenutosi nell’odierna mattinata, veniva convalidato l’arresto dell’uomo e disposta la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Tutta la merce sottratta veniva riconsegnata all’esercizio commerciale