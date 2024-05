Ubriaco aggredisce poliziotti in centro a Pisa: arrestato

Prima avrebbe inveito contro i poliziotti, poi li avrebbe aggrediti con calci e pugni. Per questo un uomo è stato arrestato mercoledì notte a Pisa. È successo durante un controllo in pieno centro quando intorno alle 23 la volante si è imbattuta nel soggetto, ubriaco. Quest'ultimo, tunisino irregolare sul territorio nazionale, si sarebbe scagliato contro gli operatori: in seguito, alcuni amici che si trovavano insieme all'uomo, avrebbero iniziato a spingere e strattonare i poliziotti cercando di liberarlo. Giunti sul posto i rinforzi, gli agenti sono riusciti a bloccare e arrestare l'uomo per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti intervenuti hanno subito lesioni per 15 e 21 giorni. Ieri mattina l'arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura dell'obbligo di firma 4 volte a settimana.