Va in pensione dopo 42 anni in Comune a Fucecchio Donatella Barsotti

Donatella Barsotti, impiegata presso il Servizio Ambiente e di supporto anche al Servizio Edilizia, è in pensione dopo 42 anni di lavoro svolto presso il Comune di Fucecchio.

Una parte importante della vita dedicata al lavoro per la collettività e il territorio del Comune di Fucecchio, prima nella Polizia Municipale e poi al Servizio Ambiente ed Edilizia, con un periodo svolto anche al Suap.

Ieri ha voluto incontrare tutti i colleghi nella sala del Consiglio Comunale. A salutare Donatella sono intervenuti anche ex-colleghi, che oggi sono impiegati in altre amministrazioni, nonché colleghi in pensione. In rappresentanza dell'amministrazione comunale è stato presente anche il sindaco che ha sottolineato l'importanza dell'esempio di dedizione al lavoro pubblico che ha rappresentato nella sua carriera lavorativa Donatella Barsotti.

In un breve ma genuino discorso Donatella ha voluto ricordare i cambiamenti che si sono succeduti nel tempo, soprattutto con l'avanzamento tecnologico ed ha voluto lasciare anche un messaggio importante e di monito per tutti i colleghi.

"In Comune - ha detto - si lavora per la collettività, è importante il lavoro di squadra, la collaborazione tra colleghi. Le persone che lavorano in Comune lo fanno per dare un servizio pubblico e lo spirito di servizio è la componente essenziale per un bravo impiegato".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa