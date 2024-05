Guicciardo (ViviAmo Capraia e Limite) presenta i candidati consiglieri

Nel corso di queste settimane ci siamo fatti conoscere a Capraia e Limite tramite le nostre iniziative, che hanno trattato temi differenti a seconda delle serate e dei luoghi. Ma per chi ancora non ci ha visti o sentiti, chi è Guicciardo Del Rosso e chi compone questa lista civica?

Intanto dobbiamo partire dal fatto che il nostro motto è “IO SONO, NOI” perché questa lista non vuole semplicemente essere lo strumento di un candidato per promuoversi alla carica di sindaco, ma una squadra coesa nella quale tutti, anche il candidato principale, lavorano per i propri colleghi. Non siamo un partito ma una squadra di persone competenti e informate che vuole mettersi a disposizione del comune e della sua cittadinanza. Ci veniamo allora a presentare brevemente.

Il nostro candidato alla carica di sindaco è Guicciardo Del Rosso, 51 anni, infermiere da trenta, vive a Limite ed ha svolto l’incarico di consigliere comunale nell’ultimo mandato di Giunti, salvo poi dimettersi dalla sua carica per incompatibilità con le linee guida interne al PD.

Fabio Lupi, 63 anni ne ha lavorati 40 anni in comune presso l’ufficio tecnico. Oggi è pensionato e fondatore della compagnia teatrale di Limite nella nostra lista sarà il responsabile per i punti programmatici in merito alle infrastrutture.

Vittorio Bruciamacchie, 23 anni, montelupino che però ha amici e famiglia a Capraia e Limite. Dal 2023 è rappresentante nazionale degli operatori volontari del servizio civile universale e rappresentante degli studenti all’università di Firenze. Nella lista si occupa di articoli e comunicati stampa ed i suoi punti programmatici si concentrano sui giovani.

Giorgia Pardini, 35 anni, è addetta in un’azienda del territorio e rappresentante del consiglio di istituto. Per questo nella lista si occuperà delle tematiche inerenti alla scuola.

Eleonora Petrini, 48 anni, è addetta amministrativa nei distretti socio sanitari locali e regionali. Vista la sua esperienza nel settore, lei si occupa dei punti legati alla sanità.

Patrizio Santini, 51 anni, è un ex impiegato presso un’azienda di Empoli ed è diventato poi sindacalista di categoria. Oggi pensionato, nella lista si occuperà di uguaglianza e diritti sociali, mettendosi direttamente in gioco per aprire degli sportelli di aiuto ai cittadini.

Fabrizio Bettarini, 44 anni, è insegnante di sostegno in una scuola ed è iscritto ad ANPI. Nella lista è il responsabile per questioni legate ai portatori di handicap ed altre politiche incentrate sui diritti alla persona.

Marco Giordano, 49 anni, è consulente finanziario e nella lista si occuperà proprio di bilancio e fiscalità, due tematiche importanti in quei comuni che devono sapere usare bene le proprie ridotte risorse, come Capraia e Limite.

Erika Nardini, 39 anni, è assistente alla poltrona in uno studio dentistico. E’ stata presidente della Casa del Popolo di Limite e si è dimessa per mettersi a disposizione della lista. Si occuperà di promozione e giovani.

Federico Gangemi, 37 anni, è addetto in azienda e coordinatore della riserva di caccia di Limite. Proprio per la sua passione ed esperienza venatoria parlerà di ambiente, caccia e pesca.

Sandrine Cortes, 54 anni, originaria della bellissima Lione, vive nel nostro comune da decenni, è impiegata in un’azienda e ha svolto il ruolo di capo rione a Capraia. Volontarie in svariate associazioni, si occuperà di politiche sociali.

Federico Giarmanà, 36 anni, è impiegato in un’azienda chimica e membro della compagnia teatrale di Capraia. Nella lista si occuperà di sport.

Ultima, non per importanza, è Annalisa Fiorenza, 49 anni, dipendente presso il comune di Prato, nella lista si occuperà di portare avanti i nostri obiettivi per un maggiore avvicinamento tra la pubblica amministrazione ed i cittadini.

Come è possibile vedere, ogni membro della lista è specializzato in ciascuno dei settori principali su cui si regge la vita cittadina di un comune. Ognuno di noi mette a disposizione la propria esperienza per un progetto civico, slegato dagli interessi di partito che, ultimamente, sono stati messo al primo posto rispetto alle esigenze reali di Capraia e Limite.

