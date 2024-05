La pizzeria solidale dello Shalom riunisce il sindaco Giglioli e mister Ulivieri

Tantissime persone sono intervenute per l’inaugurazione della nuova Pizzeria a San Miniato realizzata dalla Cooperativa Verso il Futuro arl, costituita in seno al Movimento Shalom, che già gestisce il Caffè Bistrot Bonaparte.

Il taglio del nastro è stato affidato a mister Renzo Ulivieri, sanminiatese doc e candidato nella lista Filo Rosso a sostegno di Veronica Bagni sindaca.

Per l'inaugurazione era presente il sindaco uscente (e ricandidato) Simone Giglioli assieme all'assessore alla cultura Loredano Arzilli.

A benedire i locali il fondatore dello Shalom don Andrea Cristiani. L'inaugurazione è stata l'occasione di sottolineare come tutte le attività legate al Movimento Shalom non abbiano finalità di lucro a vantaggio di qualcuno, ma sono totalmente riversate a sostegno dei progetti sociali in Italia e di cooperazione internazionale.

Pizza dei Polli è aperta tutti giorni ( escluso il martedì) dalle 19,00 alle 23,00 con servizio al Tavolo e da Asporto. Per prenotare tel. 0571 1964160