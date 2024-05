Lega Certaldo, ecco i candidati consiglieri: si ripresentano Palazzo e Baldini

Oggi è l'ultimo giorno per la presentazione delle candidature per sindaco e consiglieri comunali in Toscana. Ecco i candidati della Lega a sostegno della candidata di centrodestra Lucia Masini per la fascia da sindaco a Certaldo. Nella lista troviamo, tra riconferme come i consiglieri uscenti Eliseo Palazzo e Damiano Baldini (nel 2019 candidato sindaco), anche nomi noti come Antonio Scimmi, padre di Sara Scimmi, la giovane 19enne che perse la vita in circostanze ancora non chiarite investita lungo la 429 nel 2017 dopo una serata in discoteca. Scimmi è candidato con il centrodestra anche a Castelfiorentino, a sostegno di Susi Giglioli.

1. Palazzo Eliseo 28/11/1991

2. Cambi Jessica 12/01/1978

3. Casaburi Francesca 10/04/1964

4. Chiappone Claudio 2/02/1975

5. Donati Vittorio 2/01/1970

6. Gaggelli Andrea 3/07/1981

7. Lutge Paris Elaine 23/01/1944

8. Novelli Enrico 16/05/2001

9. Paolieri Carlotta 11/01/1997

10. Scimmi Antonio 19/01/1961

11. Spano Gabriele 29/05/1992

12. Zuppardo Andrea 23/07/2005

13. Baldini Damiano 14/01/1997