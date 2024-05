Muore 20enne di Arezzo in un incidente stradale, feriti altri tre

Incidente mortale questa notte a Ruscello, località vicino ad Arezzo. Un'auto con 4 giovani di Arezzo si è ribaltata nella notte e un 20enne è deceduto. Gli altri sono rimasti tutti feriti, due in codice giallo e uno in codice rosso sono finiti in pronto soccorso all'ospedale di Arezzo. L'auto si sarebbe ribaltata più volte. Sul posto i carabinieri e i sanitari mandati dal 118 della Croce Bianca di Monte San Savino, l'automedica da Arezzo e la Misericordia di San Giustino Valdarno.