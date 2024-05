Potenziamento al sistema elettrico di Carmignano con il Pnrr: al via i lavori

Il sistema elettrico di Carmignano si rinnova con gli investimenti di E-Distribuzione ed i fondi PNRR: la società del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, dopo aver concluso il piano di potenziamento con i progetti “Resilienza” ed “E-Grids”, sta infatti promuovendo una serie di ulteriori interventi per ottimizzare il servizio e contribuire alla digitalizzazione del sistema elettrico.

Nel dettaglio, i tecnici dell’azienda elettrica hanno avviato un importante restyling del sistema elettrico nell’area di Seano, snodo elettrico che è una porta di ingresso fondamentale per il servizio di un’ampia parte del territorio tra Carmignano e Poggio a Caiano: i lavori, che inizieranno lunedì 13 maggio con le opere propedeutiche e l’avvio del cantiere, consistono nella realizzazione di una nuova dorsale elettrica di circa 5 chilometri, in cavo completamente interrato e senza impatto ambientale. Le operazioni di posa del cavo e di successiva connessione alla rete della nuova direttrice elettrica coinvolgeranno diverse cabine, collegate tra loro, cosicché una volta che la linea entrerà in funzione sarà possibile avere una richiusura in anello, ovvero un sistema che tramite le cabine congiunge trasversalmente più linee e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti.

In ottica smart grids, i lavori porteranno valore aggiunto e consentiranno di digitalizzare il funzionamento della rete con conseguenti benefici sia in situazioni ordinarie che in occasione di eventuali criticità. Il cantiere si concluderà entro l’estate; nell’esecuzione delle attività particolare attenzione verrà posta al decoro urbano, alla sicurezza degli impianti e alla sostenibilità ambientale: le tecnologie adottate da E-Distribuzione, infatti, sono focalizzate sull’innovazione, attraverso scavo no-dig per la maggior parte del tracciato in modo da realizzare un cantiere a basso impatto e limitare i disagi.

L’Azienda ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Carmignano, con cui sono stati condivisi tempi e modalità di intervento. "Sono lavori significativi per il nostro territorio - commenta il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti – ed è importante che la società elettrica investa nell’innovazione della rete. Aumentare la qualità dei servizi è fondamentale, per questo collaboriamo con E-Distibuzione per la modernizzazione delle infrastrutture energetiche del territorio e per mettere in connessione i territori del Montalbano con le reti metropolitane”.

Le operazioni rientrano nel piano di potenziamento del sistema elettrico locale, che da anni E-Distribuzione porta avanti per l’automatizzazione delle cabine e la digitalizzazione degli impianti elettrici. Quest’ultimo progetto specifico PNRR di E-Distribuzione si inserisce in una più ampia programmazione a livello nazionale: l’Azienda sta investendo, infatti, i fondi PNRR per incrementare la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la capacità e la potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici, potenziare la resilienza del sistema elettrico con riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di fenomeni climatici estremi. In particolar modo, nel territorio del Montalbano saranno effettuati interventi di “smartizzazione” delle cabine elettriche e di rinnovo della componentistica elettrica con conseguente potenziamento degli impianti e beneficio per il servizio elettrico.

E-Distribuzione informa altresì che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni” oppure è possibile inviare un sms al numero 320.2041500.

Fonte: Enel Comunicazione Italia