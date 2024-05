"Vivi Poggibonsi", il candidato sindaco Lucii presenta il programma elettorale

“Un programma ‘condiviso’, frutto di un confronto serrato con la città, con le organizzazioni di categoria, le imprese, i sindacati e con il vastissimo mondo delle associazioni. Perché quello che ci siamo proposti di fare, fin dall’inizio di questa avventura, è ascoltare le esigenze dei cittadini, cercare di capire i loro problemi e, insieme, lavorare per trovare una soluzione”.

Condivisione e partecipazione sono le parole chiave della candidatura a sindaco di Claudio Lucii, sostenuto dalla lista civica Vivi Poggibonsi, il suo programma elettorale, presentato ufficialmente oggi, non poteva che partire da qui. “Un impulso decisivo al programma lo hanno dato le persone che con grande spirito etico stanno condividendo questo progetto civico – spiega il candidato sindaco Lucii -. Noi concepiamo la città come un’unica comunità accogliente Poggibonsi, Staggia Senese, Bellavista, Castiglioni.

La costruzione del nostro progetto è partita dalla necessità di rilanciare lo sviluppo di Poggibonsi, attraendo investitori pubblici e privati sul nostro territorio. Le nostre imprese sul territorio sono quelle che determinano lo sviluppo la ricchezza e la coesione sociale. Cercheremo di essere un’amministrazione amica per chi vuole investire, ristrutturare, comunque adeguare la propria attività per affrontare complessità dei mercati attuali.

Costruiremo una Unità di Progetto con risorse professionali interne ed esterne per poter accedere a tutti i Bandi Nazionali ed Europei di investimento. Semplificheremo la macchina amministrativa per accompagnare e stimolare chi vuole fare investimenti in tutti i settori e in questo caso ci rivolgiamo in primo luogo al ricco mondo delle nostre imprese e alla vocazione manifatturiera della città. A questo si deve accompagnare un progetto di sistema del turismo, con la valorizzazione diversa dei nostri luoghi: Il Cassero, la Fortezza, La Rocca di Staggia, il Centro Storico.

Discuteremo con la città il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, cercando di istituire servizi navetta per le maestranze che opera nelle zone industriali del nostro territorio. Sul piano della grandi opere viarie è indispensabile fare una programmazione che riguarda l’intera Valdelsa compresi i comuni del Chianti Fiorentino per avere una visione di insieme del futuro del nostro territorio. Cercheremo un interlocuzione con Acque SPA per valutare gli interventi di manutenzione e portare un ufficio dell’azienda a Poggibonsi.

Per la gestione dei rifiuti la città dovrà incrementare ancora la raccolta differenziata, con correttivi. Siamo molto critici sul progetto Multiutility Regionale. Sulla formazione e la scuola vanno intensificati i programmi di riduzione dell’abbandono scolastico. Le scuole vanno rese disponibili anche nelle ore pomeridiane Aumenteremo la flessibilità degli orari per la scuola dell’obbligo. Lo sport è stato praticamente abbandonato dalla precedente Amministrazione. Sono indispensabili interventi di manutenzione sulla Piscina e sul Palazzetto del Bernino e sugli impianti del Tondo che deve diventare un parco urbano a disposizione della città. Dovranno essere programmati negli anni interventi i realizzazione in città di 3 campi da calcio in sintetico. Avvieremo le pratiche per un nuovo Palazzetto dello Sport a Poggibonsi.

Inoltre – prosegue Lucii illustrando il suo programma - per svilupparsi la città ha bisogno di mantenere una forte coesione sociale. Purtroppo in questi anni si sono accresciute le diseguaglianze sociali. Per svilupparsi la città ha bisogno di mantenere una forte coesione sociale. Purtroppo in questi anni si sono accresciute le diseguaglianze sociali. Dobbiamo avere servizi all’altezza della situazione sia in ambito sociale che sanitario. E’ indispensabile un serrato confronto con l’azienda Sanitaria perché sul territorio si dia piena attuazione alla riforma della sanità territoriale.

L’ospedale di Campostaggia per mantenere le sue funzioni ha assoluto bisogno di incremento di personale. Particolare attenzione insieme alla Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa dovrà data ai servizi per gli anziani, per i giovani adolescenti e per le famiglie numerose.

Un tema molto importante per la collettività è la sicurezza dei cittadini. Bisogna evitare che nella città si creino zone di degrado, che la città sia vissuta. Certamente è indispensabile una funzione sul territorio della Polizia Municipale e delle FF.OO. e il necessario sviluppo dei mezzi di deterrenza. Nel costruire il programma abbiamo incontrato molti cittadini che ci chiedevano di partecipare. E’ molto forte la voglia di partecipare. Istituiremo le Consulte di Quartiere ma anche osservatori permanenti nel settore delle attività produttive, del commercio e del terzo settore. Ci sarà uno sportello del Sindaco settimanale per incontrare direttamente i cittadini. Ci sarà uno sportello comunale per il Terzo Settore. Vista la complessità attuale a gestire processi così articolati, oltre alla nomina degli Assessori faremo largo uso per il Governo dei Consiglieri Comunali che avranno deleghe specifiche del Sindaco. Abbiamo un progetto di Governo , un candidato, una lista, un programma per governare 5 anni Poggibonsi”.

Fonte: Ufficio stampa