Elezioni Empoli, Poggianti primo nella scheda dal sorteggio

Andrea Poggianti sarà il primo dei cinque candidati alla carica di Sindaco di Empoli a figurare sulla scheda elettorale nelle prossime elezioni amministrative in programma l’8 e il 9 giugno 2024. L’ordine è stato ufficializzato ieri sera a seguito dell’ammissione di tutte le liste presentate e dell’estrazione nella Sala Consiliare del Comune di Empoli per tutti i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

Per quanto riguarda il Comune di Empoli l’ordine di estrazione dei candidati Sindaco è il seguente: Andrea Poggianti, Simone Campinoti, Alessio Mantellassi, Maria Grazia Maestrelli e Leonardo Masi. Delle due liste a sostegno di Andrea Poggianti invece figura prima La mia Empoli-lista civica Poggianti Sindaco e seconda quella di Centrodestra per Empoli-Poggianti Sindaco.

“Esattamente come cinque anni fa ho la prima posizione sulla scheda blu del Comune di Empoli – commenta a caldo Andrea Poggianti – e sono molto soddisfatto, sperando che possa essere di buon auspicio visto che nel 2019 portai il centrodestra dal 14% al 26% dei consensi. In seconda posizione i cittadini avranno le liste della coalizione di centrodestra che si è prestata a sostenere un renziano senza alcuna competenza amministrativa e coerenza politica come Simone Campinoti. Gli elettori di centrodestra pertanto non avranno alcun modo di sbagliare poiché il vero centrodestra ossia il nostro si trova in prima battuta. Inoltre, la mia lista Centrodestra per Empoli sulla scheda elettorale sarà graficamente disposta sopra quella di Empoli del Fare di Campinoti: una chiara rappresentazione dei valori agli antipodi che sono alla base delle nostre rispettive candidature. Le liste che mi sostengono hanno infatti come principi guida la coerenza del percorso politico, la competenza dettata dall’esperienza sul territorio e il coraggio di essere l’unica vera alternativa credibile al governo di questa città che non si presterà a far rientrare PD e renziani dalla finestra”.

Fonte: Ufficio stampa