Palio di Fucecchio, Andrea Calamassi mossiere per il secondo anno consecutivo

Sarà ancora Andrea Calamassi a salire sul verrocchio nella Buca del Palio di Fucecchio. Il mossiere senese domenica prossima bisserà l'edizione 2023 e darà il via alle corse per il secondo anno consecutivo. Su di lui è caduta infatti la scelta del sindaco per la 43esima edizione del Palio delle Contrade “Città di Fucecchio”, in programma il 19 maggio. Calamassi è un volto noto ai appassionati di palio: a Fucecchio iniziò la sua carriera da mossiere, a metà degli anni 2000 con le Corse di Primavera, per poi maturare una lunga esperienza in tanti altri palii, da Castiglion Fiorentino a Bientina, da Casole d’Elsa a Piancastagnaio e a Castel del Piano.

Oltre che starter, Calamassi è funzionario Masaf delle corse al galoppo e, in passato, a Siena è stato anche presidente dell'Associazione Proprietari Allenatori e Allevatori Cavalli da Palio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa