Spruzzato spray al peperoncino in discoteca ad Arezzo, indagini in corso

Spray al peperoncino spruzzato da ignoti ieri sera in una discoteca di Arezzo. Secondo una prima ricostruzione lo spray sarebbe stato spruzzato improvvisamente tra il pubblico di giovani, che stavano ballando. Il personale e gli addetti alla sicurezza hanno fatto uscire subito tutti i clienti e avvisato i carabinieri.

Una volta evacuata la discoteca sono stati effettuati i primi controlli, ma per nessuno dei presenti sarebbe stato necessario l'intervento del 118. A tarda serata, concluse le operazioni di messa in sicurezza, il locale ha potuto riaprire. Sono in corso le indagini, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza.