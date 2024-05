A Palazzo Wanny la grande ginnastica: la final six Scudetto di A1

La grande ginnastica torna a Firenze. Palazzo Wanny ospiterà, sabato 25 e domenica 26 maggio, la Final Six Scudetto di Serie A1 di ginnastica artistica, maschile e femminile. Ad organizzare l'evento la società ginnastica 'Il Poggetto' del presidente Mauro Selvi con lo staff guidato da Lara Poggiali (https://www.ginnasticapoggetto.com/seriea2024)

Le migliori sei squadre maschili e femminili della regular season – dopo le tappe di Montichiari, Ancona e Ravenna – sono state sorteggiate nei due gironi A e B delle semifinali. Accederanno alla finalissima le vincitrici dei gironi e la miglior seconda per punteggio tecnico.

Nel girone A maschile si sfideranno Virtus Pasqualetti di Macerata, Ginnastica Pro Carate e Palestra Ginnastica Ferrara; nel girone B invece Gymnastic Romagna Team, Spes Mestre e Giovanile Ancona. Per la femminile, sono state sorteggiate nel gruppo A Ginnastica Civitavecchia, Artistica ’81 Trieste e Ginnastica Libertas Vercelli; nel girone B si affronteranno Brixia, Unione Sportiva Renato Serra e Ginnastica Riccione.

Le semifinali (in diretta su Sportface Tv) si svolgeranno il 25 maggio e anticiperanno la finale a tre del giorno successivo (in diretta su Rai Sport). Domenica 26 maggio, inoltre, si svolgeranno i playoff di Serie A2 per decidere l’ultima promossa nella massima serie.

I biglietti sono invece già in vendita su Ticketone.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa