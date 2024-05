Campi estivi Montelupo, rimborso per chi iscrive più di un figlio

Sono otto i centri estivi fra i quali è possibile scegliere a Montelupo Fiorentino.

Si tratta di attività promosse dalle associazioni del territorio con il coordinamento degli uffici comunali.

Al fine di andare incontro alle necessità delle famiglie è stato deciso di prevedere un rimborso per le famiglie che iscrivono più figli. Vediamo nel dettaglio.

Per famiglie residenti con ISEE fino a € 50.000,00:

- rimborso del 50% della quota del secondo figlio;

- rimborso del 100% della quota dal terzo figlio in poi.

I rimborsi possono essere richiesti per qualsiasi centro estivo organizzato in coprogettazione con il Comune.

Per riceverlo la famiglia deve presentare la richieste con allegate le ricevute di pagamento usando il modulo disponibile sul sito del comune. L’ente procede direttamente al rimborso.

La scadenza domanda per presentare la domanda è il mese di Agosto 2024.

Riepiloghiamo brevemente quali sono i centri estivi fra cui scegliere

1. “IMMAGINA….L’ESTATE INDACO”. Le attività si sviluppano a partire dal tema dell’immaginazione e delle storie, intrecciandosi con le arti e generando storie raccontate, vissute, condivise attraverso varie forme artistiche. A cura di cooperativa Indaco, per bambini da 4 ai 6 anni. Informazioni: Cooperativa Indaco - info@cooperativaindaco.it; Telefono 340 5959484

2. CENTRO ESTIVO IN FATTORIA. Una vera immersione nella vita di una fattoria con possibilità di trascorrere la giornata nel tempo rilassato della natura, ritmato da giochi, laboratori e apprendimento. A cura di cooperativa Indaco, in collaborazione con la fattoria didattica Gea Minipony. Per bambini da 7 ai 9 anni. Informazioni: Cooperativa Indaco - info@cooperativaindaco.it; Telefono 340 5959484

3. ARCHAEOLOGY CAMP….TRA ARCHEOLOGIA E LINGUA INGLESE. I bambini e le bambine potranno vivere un tempo denso di gioco, scoperta e nuove conoscenze grazie alla possibilità di vivere una settimana immersi nel meraviglioso parco dell’Ambrogiana e nel Museo Archeologico, a cura di cooperativa Indaco. Per bambini da 7 ai 9 anni. Informazioni: Cooperativa Indaco - info@cooperativaindaco.it; Telefono 340 5959484

4. L’OFFICINA DELLE IDEE. Il gioco, in tutte le sue forme, dalla costruzione alla sfida finale. A cura di Pubblica assistenza Montelupo. Per bambini dai 6 ai 10 anni. Informazioni: pomerigginsiememontelupo@gmail.com; Telefono 3498578306

5. GIOCO SPORT AVVENTURA. Pensato per offrire un’esperienza unica e coinvolgente ai bambini della scuola dell’infanzia, combinando divertimento, attività fisica e riscoperta del territorio. A cura di Uisp Empoli Valdelsa APS. Per bambini da 4 ai 6 anni. Informazioni: empolivaldelsa@uisp.it; http://www.uisp.it/empoli/

6. MULTISPORT. L’obiettivo del centro estivo è far passare ai ragazzi momenti ludici, nel periodo estivo attraverso attraverso la pratica di attività motorie, sportive e ricreative. A cura di Uisp Empoli Valdelsa APS. Per bambini da 6 a 14 anni. nformazioni: empolivaldelsa@uisp.it; http://www.uisp.it/empoli/

7. SPORT CAMP, promosso da Pubblica Assistenza in collaborazione con Rugby Urme. Per bambini da 6 a 14 anni. Informazioni: e-mail pomerigginsiememontelupo@gmail.com; Telefono 3498578306

8. CAMPUS SPORTIVO ESTIVO, a cura di Acsi Atletica Sport Toscana. Attività multidisciplinare sportiva ed educativa, per bambini dai 6 ai 14 anni. Informazioni: 334 141 0729

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa