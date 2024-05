Concerti, concorsi e gemellaggi: tanti appuntamenti per gli studenti del Musicale di Poggibonsi

Il mese di Maggio sarà ricco di importanti appuntamenti ed impegni per gli Studenti dell'Indirizzo Musicale Poggibonsi 2. L'Istituto Leonardo da Vinci infatti, dotato da poco di un bellissimo pianoforte a coda messo a disposizione dal Prof. Alessio Cioni per lezioni, futuri eventi e concerti, sarà protagonista in occasione di Concorsi, Rassegne e Gemellaggi musicali: già mercoledì 15 Maggio l'Orchestra delle Classi 2B e 2C Indirizzo Musicale parteciperanno all'importante II Rassegna Regionale dedicata ad Orchestre ed Ensemble Scolastici promossa dall'USR Toscana. Tale evento pubblico si svolgerà presso la Chiesa di Sant'Agostino a Siena e vedrà la partecipazione di numerosi Istituti ad Indirizzo Musicale della Provincia di Siena.

Venerdì 17 Maggio invece l'Orchestra delle Classi III aprirà le porte dell'Istituto Leonardo da Vinci alle famiglie dei nuovi iscritti all'Indirizzo Musicale attraverso prove musicali pubbliche e presentazione dei singoli Strumenti dell'Indirizzo: flauto traverso, chitarra, pianoforte e percussioni.

Nei giorni 18 e 19 Maggio si terrà presso la Scuola Comunale di Castelfiorentino la IX Edizione del prestigioso Concorso Nazionale Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni dedicato alle Scuole Medie e Licei ad Indirizzo Musicale. Tale manifestazione sarà patrocinata dal Comune di Castelfiorentino e dalla Città Metropolitana di Firenze e vedrà la partecipazione di un alto numero di Studenti delle Classi I - II - III dell'Indirizzo Musicale: sarà un'importante occasione per valorizzare il talento di tutti i giovani musicisti dell'Istituto attraverso l'esibizione di pianisti, flautisti, chitarristi e percussionisti. Tutti i partecipanti al Concorso riceveranno importanti riconoscimenti da parte di una Commissione giudicatrice di livello ed alla Scuola con il più alto numero di premiati sarà riservata una donazione per acquisto di materiale didattico ed una targa speciale offerta direttamente dall'Orchestra Busoni e dal Comune di Castelfiorentino.

In data giovedì 23 Maggio gli Studenti delle Classi 2B, 2C, 3A, 3D Indirizzo Musicale saranno impegnati in un bellissimo gemellaggio con i coetanei dell'IC Enrico Fermi di Scandicci: nel pomeriggio infatti le Orchestre di Poggibonsi si recheranno in pullman presso la sede della Scuola di Scandicci e, dopo le prove musicali di assestamento, si esibiranno insieme alle Orchestre dell'IC Fermi in un concerto pubblico,all'insegna dell'amicizia e condivisione artistica attraverso il meraviglioso linguaggio musicale. Al termine di tale evento saranno consegnati i Diplomi di partecipazione a tutti gli Studenti.

L'ultimo impegno sarà rappresentato dagli attesi Saggi pubblici di fine anno scolastico, a conclusione del percorso didattico e formativo compiuto dagli Alunni: questi appuntamenti si svolgeranno presso la sede dell'Istituto Leonardo da Vinci e saranno dedicati alle singole Classi di Strumento Musicale ed alle Orchestre, in date ed orari differenti.

Appuntamenti importanti quindi per tutti gli Studenti dell'Indirizzo Musicale, vanto e orgoglio dell'IC Poggibonsi 2 e punto di riferimento per la valorizzazione del talento e della sensibilità di ciascun giovane musicista.

Fonte: IC Poggibonsi 2