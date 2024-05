Elezioni, il Pci si presenta in 9 comuni toscani

Confermata l’ammissione del Partito Comunista Italiano alle prossime elezioni amministrative in tutti e nove i comuni toscani dove ha intrapreso e concluso con successo la raccolta delle firme necessarie per presentare la propria lista: Livorno, Prato, Scandicci (FI), Cerreto Guidi (FI), Agliana (PT), Lamporecchio (PT), Monsummano Terme (PT), Monteroni d’Arbia (SI) e San Quirico d’Orcia (SI). Il PCI sarà presente, in liste unitarie con altre forze della sinistra di classe, anche nei tre comuni di Capannori (LU), Collesalvetti (LI), Figline e Incisa Valdarno (FI).

Raggiunto l’obiettivo di riportare il simbolo del PCI sulle schede elettorali per il rinnovo dei Consigli comunali, ha inizio la campagna elettorale del Partito, improntata ai temi del lavoro, della lotta contro la privatizzazione dell’acqua e dei beni pubblici, della difesa dell’ambiente, della salvaguardia e dell’ampliamento dei servizi pubblici, e delle altre questioni urgenti per le quali è necessario, nelle amministrazioni, dare voce ai lavoratori.

Fonte: Partito Comunista Italiano – Segreteria regionale Toscana