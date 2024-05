Formazione all’Aou Senese per 25 infermieri e 3 docenti della Kennesaw University (USA)

Una nuova tappa di un lungo percorso di collaborazione per la formazione in ambito infermieristico tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e la School of Nursing della Kennesaw State University (Georgia, USA): un rapporto che va avanti dal 2019 e che torna a Siena per il secondo anno consecutivo dopo l’interruzione forzata a causa del Covid. Anche nel 2024, 25 tra studentesse e studenti, insieme a 3 professori si sono recati all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena per completare il loro periodo di formazione in Italia. Il workshop è stato organizzato dall’Ufficio Rapporti Internazionali dell’Aou Senese e rientra in un più ampio progetto che ha l’obiettivo di far conoscere le offerte formative e professionali del senese, dell’area vasta e della Toscana.

Alla delegazione statunitense ha portato i suoi saluti anche il direttore generale, il professor Antonio Barretta. Ha partecipato all’appuntamento il dottor Gianluca Bugnoli, direttore della Formazione dell’Aou Senese. A far da relatori agli infermieri americani Lucia Bellandi, Matteo La Procina e Gerardo Citera.