Karate, medaglia d'oro internazionale per il giovane atleta Mattia Devicienti

Un nuovo successo, ancora in un respiro internazionale, per il giovanissimo karateka pisano, 11 anni, Mattia Devicienti. L’atleta di Bientina ieri, sabato 11 maggio, si è imposto al "1st International Championship Karate for Kids" di Ferrara, un importante contest dove hanno partecipato società provenienti da diverse parti del mondo.

Mattia si è aggiudicato di nuovo la medaglia d'oro nella categoria -50 kg della competizione ferrarese vincendo la finale con un netto 5-0 e per lui, questa, era l'ultima competizione di rilievo per questa stagione in attesa di preparare il mondiale IKU 2024 in programma a Buenos Aires dal 26 al 31 ottobre prossimi. Dopo le vacanze estive, nelle quali comunque dedicherà parte del suo tempo agli allenamenti, Mattia inizierà il percorso di preparazione per il mondiale dove sarà chiamato a combattere per mantenere il titolo iridato "For Children" che detiene, conquistato nell'ottobre 2022 .

La soddisfazione della sua squadra, la ASD Team Karate Nava di Castelfranco di Sotto, per la quale a Ferrara hanno partecipato diversi atleti, è stata ampia: oltre all’oro di Devicienti, Luca Mastromarino si è classificato terzo assoluto, Olga Giuntini che si è classificata al primo posto nella categoria femminile, dove Giulia Caffaro ha chiuso al secondo posto. Poi, Rachid Parisi si è classificato 2° nella propria categoria, come ha fatto pure Matteo Pucci.

Tutti i ragazzi hanno portato alto il nome "Team Karate Nava", gareggiando ma soprattutto divertendosi in una disciplina sana che aiuta chi lo pratica, in maniera costruttiva, a formarsi nella vita con valori importanti. Valori che rivestono un'importanza assoluta nella vita quotidiana, come il rispetto reciproco, la sincerità, la rettitudine, la costanza e la tendenza al perfezionamento.

Fonte: Ufficio stampa