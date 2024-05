Nell'auto rubata con medicinali psicotropi, due ventenni denunciati

Negli scorsi giorni le donne e gli uomini della Squadra Mobile di Pisa, nel mentre svolgevano un servizio di pattugliamento antidroga e reati predatori nel centro cittadino, hanno notato un'auto sospetta con due soggetti a bordo. Nonostante fosse stato regolarmente intimato l’alt l’auto si allontanava repentinamente. Dopo un rapido inseguimento, l'auto è stata raggiunta dopo poche centinaia di metri in via Batelli.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno verificato che a bordo dell’auto erano presenti due pregiudicati, un uomo e una donna, rispettivamente di diciannove e ventidue anni, e che il veicolo in questione era stato rubato la sera precedente nel territorio di Pisa. Inoltre, la perquisizione posta in essere ha permesso di rinvenire 22 scatole di medicinali psicotropi, due coltelli oltre a timbri e ricettari medici. Successivi accertamenti acclaravano che i ricettari medici erano stati sottratti alcuni giorni prima in occasione di un furto perpetrato presso l’Unità funzionale di Salute Mentale di via Romiti.

In relazione a quanto sopra i due giovani sono stati denunciati alla procura di Pisa per ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze psicotrope e porto di arma impropria.

Inoltre, in stretto raccordo con i colleghi della Divisione Anticrimine, gli agenti della squadra mobile hanno notificato a uno dei due un avviso orale adottato dal Questore di Pisa.