Parte il Koala Camp all'Us Limite e Capraia

Tutto pronto per un nuovo progetto targato Us Limite e Capraia.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto, presso il campo sportivo “Mauro Cecchi”, ci sarà Koala Camp 2024.

L’attività avrà una cadenza giornaliera(dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 18,00) , sarà rivolta ai minori di età compresa fra i 3 e i 14 anni, con particolare attenzione a coloro che versano in condizioni di disagio (psicologico –sociale) ed ai diversamente abili. Ideato per rispondere agli interessi ed al benessere dei minori partecipanti, nonchè alle esigenze delle famiglie, consentirà di vivere esperienze formative di carattere ludico – motorio, sportivo, laboratoriale e ricreativo. Tutte le attività saranno seguite da personale qualificato ed adeguatamente formato.

L’attività inizierà martedì 11 giugno e terminerà venerdì 30 Agosto 2024.

Scendendo nel dettaglio dei modelli organizzativi:

I bambini svolgeranno la loro attività all’aperto e in luoghi opportunamente ombreggiati. Utilizzeranno gli spogliatoi e i bagni del campo sportivo per la fruizione dei servizi igienico-sanitari e alcuni spazi coperti posti all’interno del luogo di svolgimento dell’attività per svolgere attività nei momenti più caldi o in caso di maltempo.

Il progetto dell’attività sarà elaborato dal gestore e condiviso con le famiglie rendendo pubblico e accessibile un progetto educativo e di organizzazione che tenga conto di tutti gli orientamenti indicati dalle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate, di socialità e gioco per bambini ed adolescenti.

Gli operatori impiegati saranno istruttori sportivi qualificati , educatrici ed educatori in un numero che rispetterà le normative vigenti in rapporto istruttore/bambini a seconda dell’età.

Inoltre sarà previsto un istruttore per ogni bambino o adolescente con disabilità.

L’attività verrà programmata dal lunedì al venerdì con orario 08,00 – 18,00 pranzo incluso con possibilità di scegliere varie opzioni : 08,00 – 13,00 senza pranzo e 08,00 – 14,00 con pranzo.

Tra le metodologie utilizzate sicuramente verrà applicato il cooperative learning che permette una “costruzione comune” di “oggetti”, procedure, concetti. Esso si rivolge all’insieme di partecipanti al centro estivo come insieme di persone che collaborano, in vista di un risultato comune, lavorando in gruppi. Questo favorisce in particolare:

- interdipendenza positiva nel gruppo

- responsabilità personale

- importanza delle competenze sociali

- controllo o revisione (riflessione) del lavoro svolto insieme

- valutazione individuale e di gruppo

Altra metodologia utilizzata sarà la didattica laboratoriale attiva nella quale si privilegia l’apprendimento esperienziale “per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”, favorendo così le opportunità per gli studenti di costruire attivamente il proprio sapere.

Per quanto riguarda le iscrizioni possono essere fatte on line presso il nostro sito koalasunplay.it oppure presso il campo sportivo “Mauro Cecchi”, rivolgendosi a

PUCCI FRANCESCO 334 9340749

BIANCHI ELISABETTA 389 8790288

Fonte: Us Limite e Capraia Asd