Premio Orchestra Busoni a Castelfiorentino, evento nel weekend

Tutto pronto per la nona edizione del concorso nazionale per studenti di scuole medie e licei a indirizzo musicale "Premio Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni 2024": l'evento, ben noto nel panorama musicale, si svolgerà presso il salone della Scuola Comunale di Musica di Castelfiorentino nei giorni 18 e 19 Maggio e vedrà la partecipazione di un alto numero di giovani musicisti provenienti da tutta Italia e da varie Scuole Secondarie di I e II Grado ad Indirizzo Musicale.

La prestigiosa manifestazione, patrocinata dal Comune di Castelfiorentino e dalla Città Metropolitana di Firenze, è infatti dedicata da diversi anni a giovani Studenti che si esibiranno davanti ad una importante Commissione Giudicatrice per esprimere le proprie capacità ed il proprio talento musicale.

Oltre alla partecipazione di Scuole provenienti da varie città del territorio nazionale, il Concorso ospiterà musicisti del ben noto IC di Sovigliana - Vinci che da sempre ha dimostrato altissimo livello nel Circondario: in rappresentanza proprio del suddetto Istituto la giovane violinista Sofia Capasso (I Premio in occasione della scorsa edizione) si esibirà in un intervento musicale al termine delle Audizioni.

Altissima partecipazione dell'Istituto ad Indirizzo Musicale Leonardo da Vinci di Poggibonsi: per i giovani pianisti Giulio Bini, Sofia Casini. Isabeau Petrini, Tommaso Carusi, Christian Corrado, Emma Nesi, Gabriele Biotti, Levi Landozzi, Noemi Nogara, Giuditta Landozzi, Ruben Becucci, Sophia Simonetti, Sara Landozzi, Elena Giusti, Matilde Ruri e per la percussionista Lavinia Ugolini il Concorso rappresenterà un'occasione importante per valorizzare il proprio talento e la propria preparazione musicale.

Appuntamento quindi con la Nona Edizione del Concorso Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni 2024.