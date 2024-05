Quattro denunciati per alcol e droga alla guida tra Pisa e Cuoio

I carabinieri della compagnia di Pisa hanno denunciato in stato di libertà i conducenti di tre auto perché positivi all'alcol test. Sono state ritirate le patenti dei tre. Nel territorio gestito dai carabinieri di San Miniato, un quarto autista è stato controllato e trovato in possesso di una modica quantitià di cocaina. Inoltre si è rifiutato di sottoposti al test sull'uso di stupefacenti. Per questo è stato denunciato oltre alla segnalazione alla prefettura come assuntore di droghe.