Studenti di Campi Bisenzio nominati Alfieri della Repubblica: "Sono la parte migliore della nostra società"

Oggi è un giorno di grande importanza e orgoglio per la nostra comunità. La 2C della scuola secondaria di Primo grado Matteucci è stata onorata con la prestigiosa nomina di Alfieri della Repubblica, presso il Quirinale, alla presenza delle loro insegnanti e del sindaco Tagliaferri.

"Questo riconoscimento non è solo per loro - dichiara il Sindaco Andrea Tagliaferri - ma per tutti i ragazzi e le ragazze che si sono impegnati per il bene della nostra città, sono la parte migliore della nostra società, oggi verranno premiati per il loro impegno e la loro dedizione e per me è un onore essere qui con loro. Questi giovani, con il loro contributo solidale e coraggioso durante l'alluvione, hanno dimostrato il vero spirito di comunità. Ripulire la scuola dall'acqua e dal fango e offrire assistenza alle famiglie colpite sono gesti che vanno oltre il dovere, rappresentando il meglio di noi stessi come cittadini e come esseri umani".

Questa nomina è un tributo non solo agli studenti premiati, ma a tutti i ragazzi e le ragazze che si sono distinti per il loro contributo positivo a Campi Bisenzio. Gli Alfieri della Repubblica rappresentano il meglio della nostra società, incarnando i valori di solidarietà, altruismo e impegno civico che sono fondamentali per il benessere della comunità.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio