Tariffa corrispettiva in arrivo anche a Campi Bisenzio, sportello attivo per i nuovi kit

A partire da gennaio 2025 la Tariffa Corrispettiva entrerà in vigore anche nel Comune di Campi Bisenzio e per agevolare il ritiro dei nuovi kit e fornire ai cittadini tutte le informazioni utili, a partire dal prossimo venerdì, 17 maggio 2024, sarà attivo uno sportello dedicato agli utenti, in via del Biancospino, 118.

Lo sportello, aperto ogni martedì e sabato mattina (08.30-13.30), e tutti venerdì pomeriggio (13.30-18.30) sarà a disposizione dei cittadini fino al 28 settembre.

Si ricorda che, a seguito dell’apertura dello sportello per la corrispettiva, gli altri Infopoint dedicati al ritiro del kit per la raccolta, in via Castronella e via Dante, rimarranno chiusi; sarà, invece, regolarmente aperto, ogni mercoledì dalle 13 alle 17, lo sportello dedicato alle operazioni Tari in piazza Dante, 36.

Ricordando che il ritiro dei nuovi kit è obbligatorio per l'attivazione del nuovo sistema tariffario, si invitano i titolari di un’utenza domestica o non domestica di piccole dimensioni a richiedere la consegna gratuita del kit a domicilio chiamando il call center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile), oppure rivolgersi agli altri sportelli di Alia attivi sul territorio dei 58 comuni gestiti.

I titolari di una azienda di grandi dimensioni possono invece prenotare, tramite call center, la visita di un operatore Alia presso la propria sede. Sarà l’operatore a consigliare i contenitori più adatti e fornire maggiori dettagli sulla nuova tariffa, oltre a concordare il ritiro delle vecchie attrezzature.

La riconsegna dei vecchi kit per le utenze domestiche e le aziende di piccole dimensioni dovrà essere effettuata presso lo sportello di via del Biancospino al momento del ritiro dei nuovi.

Ricordando che le letture e la nuova tariffa entreranno in vigore a partire da gennaio 2025, e che fino al 31 dicembre le bollette continueranno ad essere emesse secondo quanto prescritto dal regolamento e i parametri della Tari del 2024, Alia invita la cittadinanza a consultare la pagina dedicata alla Tariffa Corrispettiva sul portale www.aliaserviziambientali.it.