10K Run Empolese per la Festa della Repubblica

Al suo terzo anno di vita la 10K Run Empolese è già entrata nella tradizione non solo della città, che pure vanta un passato ma anche un presente molto importante nel campo podistico, ma di tutta la Toscana. Parliamo di una gara che è già diventata il fiore all’occhiello del calendario Uisp, soprattutto grazie alla distanza ormai “sdoganata” a livello internazionale e ai riscontri avuti nelle due precedenti edizioni. L’appuntamento è fissato in coincidenza con la festività del 2 giugno.

Il tracciato, confermato rispetto agli scorsi anni, è completamente pianeggiante e scorrevole, collega la zona sportiva alle località di Cortenuova, Pontorme e Tinaia rientrando poi in città con epica conclusione all’interno dello stadio. Il primo anno vinsero Stefano Massimi in 32’21” e Martina Martelli in 38’25”, nel 2023 Filippo Bianchi in 33’02” e Maddalena Pizzamano in 37’34”.

Oltre alla gara competitiva, intitolata alla memoria di Fabrizio Camaggi, anche quest’anno è prevista la prova ludico-motoria di 5 km, anche questa interamente pianeggiante. Partenza alle ore 9:00 dall’interno della pista di atletica lato maratona. Iscrizioni a un costo veramente competitivo, 10 euro considerando anche il ricco pacco gara comprendente uno zainetto e una bottiglia di vino. Oltretutto a Empoli c’è anche tanto da vedere, facendo riferimento solo ai monumenti civili Palazzo Ghibellino, citato anche ne La Divina Commedia, risalente addirittura all’XI sec. ma anche la cinta muraria rimasta praticamente intatta con tanti torrioni che fanno bella mostra all’orizzonte.

Per informazioni: Asd Podistica Empolese, tel. 333.4683796, info@podisticaempolese.it

