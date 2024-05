Animalisti e volontari nella squadra di Fabrizia Morelli (M5S), candidata sindaco a Fucecchio

Sono 11 le persone candidate come consiglieri comunali per la lista di Fabrizia Morelli, in lizza per il M5S per la fascia da sindaco di Fucecchio. Persone giovani, competenti e determinate.

“Ho scelto questa squadra perché in ognuno dei miei candidati ho rivisto i principi e i valori morali e sociali che mi rappresentano: non solo molti giovani, ma persone di competenza ed esperienza che conosco ormai da anni e nelle quali ripongo la mia fiducia e stima. Al mio fianco ho voluto persone che racchiudano nelle loro esperienze di vita quello che vorrei per Fucecchio”, dichiara la Morelli.

Michela Morello, 47 anni, si occupa di Formazione della sicurezza del lavoro

Carmen Luciano, 34 anni, laureata in Lingue, Letterature e Filologie Euroamericane e metodologie didattiche all’Università di Pisa, da sempre è attivista per la tutela di chi non ha voce.

Roberto Perini, 72 anni, ex GAV (Guardia Ambientale Volontaria), che si occupa da sempre della sicurezza sociale, attualmente in pensione.

Diletta Menichetti, 29 anni, giovane imprenditrice agricola nell’azienda di famiglia, volontaria nel sociale.

Massimiliano Pignotti, 47 anni, ingegnere meccanico, lavora sul territorio fucecchiese da diversi anni.

Marco Sansoni, 71 anni, cardiologo in pensione, svolge ancora la libera professione.

Pola Ciampalini, 72 anni, insegnante attualmente in pensione.

Alex Morandini, 20 anni, studente lavoratore e giovane volontario nel sociale.

Flavia Rossi, come giudice popolare ha sempre messo le proprie capacità a disposizione dei cittadini.

Simone Fogli 27 anni, giovane imprenditore che ha da poco aperto un’importante attività propria.

Silvana Di Liberto, 52 anni, è igienista dentale presso un importate studio odontoiatrico di Fucecchio

“Come sfondo fotografico del nostro gruppo abbiamo volutamente scelto il Padule di Fucecchio, fiore all’occhiello e simbolo importante della nostra città”.

Fonte: Ufficio Stampa