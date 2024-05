Elezioni Empoli, le proposte di Campinoti per i giovani

“È nostra intenzione dare ai giovani di Empoli e di tutta l’area Empolese valdelsa uno spazio per attività ludiche che diventi contenitore di realtà locali dove si possono esprimere e divertirsi”.

È quanto afferma Simone Campinoti, candidato sindaco di Empoli della coalizione di centrodestra. “Da anni manca un vero e proprio spazio dove socializzare e riunirsi, afferma Samuele Castellaneta, candidato al consiglio comunale di Empoli per Fratelli d’Italia.

“I nostri ragazzi sono costretti ad andare a Firenze se vogliono godersi una serata in discoteca. Nel nostro programma abbiamo pensato anche a loro: ridare la possibilità di un luogo di aggregazione sicuro e che possa essere sfruttato nella sua totalità diurna e notturna”.

“Abbiamo individuato già l’area che può ospitare il nostro progetto e con alcuni piccoli accorgimenti può essere già attivo e funzionante” conclude Simone Campinoti, candidato sindaco di Empoli per il Centrodestra. “Ogni generazione di empolesi ha avuto un suo luogo come punto di riferimento giovanile dove sono nate amicizie, amori e storie da raccontare e tramandare. È un impegno della prossima giunta, quella del Centrodestra, ridare questa opportunità alle nuove generazioni”.

“Inoltre il nostro interesse, sostiene Daniela Simonetti, anch’essa candidata al consiglio comunale di Empoli per Fratelli d’Italia, è creare un comitato formato da imprenditori locali per definire insieme e con loro gestire le varie attività che verranno promosse, non è nostro interesse inserire un polo funzionale che possa in qualche modo danneggiare le attività già presenti sul territorio ma unirle, potenziarle e renderle attivamente partecipi”.

“Ritengo, continua Simonetti, che le sinergie siano essenziali per rendere Empoli una città organizzata ed efficiente. Tra le attività che vogliamo proporre per un Empoli viva, dinamica e attiva non mancheranno concerti a tema, festival della musica, orchestre, sfilate e concorsi. Il tema giovani si pone tra gli obbiettivi sicuramente primari. Dare ai nostri ragazzi un luogo dove socializzare e divertirsi per riabbracciare un contesto eroso dall’assenza di offerte di intrattenimento e dal sostenuto utilizzo di social e ripristinare una sana e conviviale integrazione tra questi in spazi protetti e ottimamente serviti”.

