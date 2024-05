Etrusca batte Abc in Coppa Primavera

Nuovamente rinviato l’appuntamento con la prima vittoria della seconda fase di Coppa Primavera per i ragazzi di Alessandro Gemmi, che nel derby in casa dei cugini dell’Etrusca San Miniato si arrendono per 82-73.

Gara subito in salita quella dei gialloblu, che accusano la partenza sprint dei padroni di casa il cui approccio scoppiettante vale il 23-16 alla prima sirena. Una forbice che l’Etrusca tiene praticamente invariata nella seconda frazione, andando all’intervallo sul 41-34. Al rientro dagli spogliatoi arriva la reazione castellana che ribalta completamente l’inerzia e permette all’Abc di mettere la testa avanti al terzo risposo (57-59), vantaggio che però viene immediatamente annullato dai locali, che nel rettilineo finale riprendono saldamente in mano il controllo e allungano fino al +9 su cui cala il sipario.

Prossimo impegno lunedì 20 maggio alle 20.15 sul parquet della Pallacanestro Piombino, ultima giornata del girone di andata.

ETRUSCA SAN MINIATO – ABC CASTELFIORENTINO 82-73

Tabellino: Merlini 4, Viviani 10, Lilli 24, Carzoli 7, Fabrizzi 7, Damiani 8, Bartolini 3, Leti 2, Ticciati 8, Vefa, Niccolini, Vallerani. All. Gemmi. Ass. Chiarugi,

Parziali: 23-16, 18-18, 16-25, 25-13