I Pooh in tour in Toscana: tappa a Firenze e Lucca

Manca sempre meno all’inizio del tour “AMICI X SEMPRE Estate 2024” che prenderà il via l’11 e il 12 giugno dalle Terme di Caracalla di Roma e che vedrà i POOH protagonisti di oltre 25 date nelle location più belle d’Italia.

La band, che oggi ha ricevuto il Pegaso d’oro dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, farà tappa in Toscana per due imperdibili appuntamenti: il 25 luglio al Parco Mediceo di Pratolino (Firenze), in occasione del Musart Festival, e il 7 agosto a Villa Bertelli a Forte Dei Marmi (Lucca).

Con la loro musica, i Pooh hanno celebrato l’amore, l’amicizia, la libertà, il valore della democrazia e della pace, temi oggi più importanti che mai. Un legame stretto, e non solo professionale, quello tra i Pooh e la Toscana, un legame iniziato oltre 50 anni fa che si rinnoverà questa estate. Per questi motivi e per la loro splendida carriera che li consacra la band più longeva d’Italia, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha consegnato ai Pooh il Pegaso d’oro, il massimo riconoscimento della Regione che rende ancora più speciale la presenza del gruppo musicale in Toscana. La cerimonia è avvenuta nella verde cornice del il Parco Mediceo di Pratolino, il parco paesaggistico più grande della Toscana che ospita il Colosso dell'Appennino - l'opera del Giambologna - inserito tra i siti patrimonio dell’Unesco.

Dichiarandosi felice per la presenza dei Pooh in Toscana, il presidente ha sottolineato la straordinaria bellezza del Parco Mediceo di Pratolino e del monumento al Gigante dell’Appennino del Giambologna che faranno da cornice all'evento nell’ambito di Musart.

Fonte: Ufficio Stampa