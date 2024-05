"Lo sport oltre i confini", seconda edizione a Firenze

Una giornata all’insegna dello sport, dell’integrazione, della conoscenza e del divertimento. L'appuntamento è per questa domenica, 19 maggio, dalle ore 10 alle 17,30, al campo di atletica 'Bruno Betti' di Soffiano per la seconda edizione dell'evento “Lo sport oltre i confini”, organizzato da Caritas Firenze in collaborazione con Fondazione solidarietà Caritas Ets e grazie al supporto dell'ufficio Young Caritas.

L’iniziativa è totalmente gratuita e aperta a bambini, ragazzi e giovani adulti, che avranno la possibilità di cimentarsi in tornei, giochi e prove sport di calcetto, tennis tavolo, freccette, basket, danza e molti altri. Tutti saranno seguiti da istruttori qualificati messi a disposizione delle società che hanno aderito all’iniziativa. L'evento nasce dall'idea di realizzare un momento di incontro tra i bambini e i ragazzi ospiti accolti nelle strutture Caritas e i loro coetanei fiorentini, per favorire la conoscenza reciproca, l’inclusione e l’integrazione attraverso il linguaggio universale dello sport. Sarà un’occasione unica per divertirsi, socializzare e provare una vasta gamma di discipline sportive in un ambiente aperto e accogliente, capace di superare barriere linguistiche e culturali.

