Musicista in strada a Siena senza autorizzazioni, multa della municipale

Nel periodo compreso tra la fine del mese di aprile e il mese di maggio la Polizia Municipale di Siena ha proseguito con i controlli sul territorio comunale per quanto attiene il rispetto del decoro urbano e il rispetto dell’utilizzo del suolo pubblico. Per quanto riguarda il decoro sono state elevate quattro violazioni per il non corretto conferimento dei rifiuti; è stata inoltre effettuata una sanzione a un musicista che effettuava sulla pubblica via musica dal vivo con amplificazione senza autorizzazione e due violazioni ad altrettanti locali del centro storico che riproducevano musica ad alto volume oltre l’orario consentito. Relativamente all’utilizzo del suolo pubblico sono state sei le violazioni accertate ad altrettanti esercizi per il non rispetto delle concessioni o la mancanza di titoli autorizzativi.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa