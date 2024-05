Occupa un fondo e colpisce la polizia, 29enne arrestato

Ha occupato un fondo a Lucca e, una volta arrivata la polizia, ha cercato di non farla entrare, poi ha spintonato e tirato calci ai poliziotti. Un 29enne di origini marocchine è stato arrestato ed è in carcere.

Martedì 13 maggio la polizia è andata in via dell'Angelo Custode, dove da tempo si udivano urla e vetri infranti provenire da un fondo, occupato abusivamente. Gli agenti hanno trovato tutti i vetri in frantumi, bottiglie di superalcolici vuote e brande. Nel fondo c'erano due persone.

Il 29enne, dopo aver cercato invano di non fare entrare gli agenti posizionandosi dietro il portone d’ingresso, ha cercato di scappare spintonando e colpendo il personale in divisa con calci. Perquisito, è stato trovato con carte e altre tessere elettroniche ritenute provento di furto ai danni di un avvocato di Lucca.

Il secondo, 28enne anch'esso marocchino, non ha opposto alcuna resistenza ed era munito di permesso di soggiorno. Entrambi sono stati deferiti alla locale A.G. per il delitto di invasione di edifici.