Palio di Fucecchio, biglietti a partire da 20 euro (ma solo in prevendita)

Tutti coloro che non vorranno fare la fila alle casse (oltre a risparmiare sul costo del biglietto) domenica 19 maggio per assistere alle corse del Palio di Fucecchio potranno acquistare i tagliandi in prevendita al costo di 40 euro per la tribuna e di 20 euro per il prato.

I tagliandi per entrambi i settori saranno disponibili presso la tabaccheria Borghi in piazza Montanelli mentre solo i tagliandi per l'accesso al prato si potranno acquistare anche al Caffè Airone (viale Colombo/rotatoria Ferruzza), al The Bar (presso Centro commerciale via Fucecchiello), all'Isibar (viale Gramsci), al Bar Montecatini (via Trieste) e all'Alimentari Zucchi (borgo Valori). I tagliandi saranno disponibili anche nelle sedi delle 12 Contrade.

I biglietti di ingresso si potranno acquistare anche al botteghino della Buca del Palio direttamente domenica 19 maggio al costo di 50 euro per la tribuna e 25 euro per il prato. Per i ragazzi fino a 14 anni (non compiuti) l'ingresso sarà gratuito.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa